2019-12-20T18:40:50+03:00
Общество

В лесах Липецкой области задержали двух похитителей елок

Штраф за каждое сворованное дерево от 3000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В области ловят похитителей елокВ области ловят похитителей елокФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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В эту пятницу, 20 декабря, по всему Липецку официально открылись елочные базары. Несмотря на это находятся и те, кто желает получить новогоднее дерево бесплатно и незаконно. Таких любителей нелегальной халявы ловят каждый декабрь перед Новым годом.

Этот год тоже не стал исключением. Как сообщили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства, на данный момент в Липецкой области уже зарегистрировали уже два случая незаконной рубки новогодних деревьев. Одного из лесорубов поймали в ходе патрулирования в Добровском районе, где житель села Кореневщино срубил одну елку. Сотрудники Добровского лесничества составили протокол.

Еще один попался патрулю в селе Трубечино того де района. Ущерб за каждое дерево оценили в 4720 рублей. Оба нарушителя возместили его добровольно. Но помимо этого придется заплатить еще и штраф, на граждан – от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тыс., юридических – от 200 до 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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