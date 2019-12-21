СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-21T19:08:43+03:00

Завода по производству обуви в Сселках не будет Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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В эту субботу, 21 декабря, в школе №35 представители администрации Липецка встретились с жителями Сселок. Заявление начальника управления Правобережным округом Вячеслава Погорелова собравшиеся встретили аплодисментами. Он сообщил, что производства в Сселках не будет.

Напомним, скандал разгорелся в прошлые выходные. Местные жители вышли на митинг против строительства завода по производству обуви из ПВХ. Липчане обеспокоились, что новый китайский завод серьезно навредит экологии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работать завод на участке не может. Производство не могут запустить без разрешений контролирующих органов. Предприниматель должен был направить документы в управление экологии и Роспотребнадзор до 19 декабря. Но до сих пор этого не сделал.

Липчане выразили опасения, что на том же участке могут запустить сельскохозяйственное производство, в соответствии с его назначением. На это Погорелов ответил, что администрация города и области будет контролировать этот вопрос. А все решения будут принимать вместе с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU