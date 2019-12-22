2019-12-22T12:59:55+03:00
Общество

Губернатор Липецкой области наградил парня, который спас тонувшую женщину

Случай произошел в минувшем октябре районе Опытной станции
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецкой области.фото: сайт администрации Липецкой области.
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Глава региона Игорь Артамонов 20 декабря встретился с кадетом-героем. В октябре текущего года 17-летний Вячеслав Беликов спас тонувшую женщину. Подросток проходил мимо пруда в районе Опытной станции и услышал крики о помощи. Практически не раздумывая, Слава бросился в воду и помог женщине выбраться.

- Спасибо, что не остался равнодушным, проявил смелость. Такие подвиги не под силу многим взрослым. И они не должны оставаться незамеченными. На таких ребят будут равняться другие, - поздравил парня Игорь Артамонов.

Глава региона вручил Вячеславу Беликову часы и благодарственную грамоту. На встрече также присутствовали мама юноши - Лилия Дашкина. Добавим, что сам Слава - командир юнармейского отряда «Соколы России» Липецкого регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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