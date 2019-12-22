В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковушка
Информация о пострадавших уточняется
Изменить размер текста:
В Липецке утром 22 декабря столкнулись пассажирский автобус и «Митсубиси». Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ДТП случилось на Саперном спуске. По предварительной информации, иномарку вынесло на встречную полосу. Точную причину и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
По словам горожан, в результате столкновения у автобуса разбито лобовое стекло, у «Митсубиси» сильно искорежена задняя часть, моторный отсек, выбиты стекла.
Информация о пострадавших и их состоянии уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU