2019-12-22T13:50:05+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковушка

Информация о пострадавших уточняется
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Липецке утром 22 декабря столкнулись пассажирский автобус и «Митсубиси». Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ДТП случилось на Саперном спуске. По предварительной информации, иномарку вынесло на встречную полосу. Точную причину и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

По словам горожан, в результате столкновения у автобуса разбито лобовое стекло, у «Митсубиси» сильно искорежена задняя часть, моторный отсек, выбиты стекла.

Информация о пострадавших и их состоянии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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