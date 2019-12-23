В Липецке из торгового центра украли шлифовальную машину

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-23T09:38:06+03:00

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За прошедшие сутки липецкими правоохранителями раскрыто 8 ранее совершенных преступлений. Например, в минувшую субботу, 21 декабря, в квартиру 79-летней пенсионерки по улице Стаханова в Липецке пробрался злодей. Он украл сотовый телефон. По информации пресс-службы областного УМВД, полицейские задержали воришку по "горячим следам". На преступление пошла 35-летняя липчанка.

16 декабря в торговом центре из магазина неизвестный украл циркулярный насос и шлифовальную машину. Сотрудники органов задержали подозреваемого - неработающего 46-летнего мужчину.

Раскрыто еще одно преступление, совершенное в мае этого года. Тогда у 28-летнего мужчины из кошелька украли 10 тыс. рублей. Подозреваемый - 25-летний житель Задонска.

ИСТОЧНИК KP.RU