СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-23T10:45:34+03:00

До 10 лет грозит полицейскому, ударившему пьяного водителя при задержании в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют в совершении преступления по пп. "а, в" ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий".

По данным следствия, ночью 29 сентября 2018 года обвиняемый находился в районе ЛТЗ на месте задержания участника ДТП, который пытался скрыться с места аварии. Пьяного водителя иномарки заковали в наручники. При этом мужчина нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции. Последний не смог стерпеть обидных слов и ударил автомобилиста в голову кулаком. Падая, нетрезвый водитель ударился головой об асфальт. Мужчина получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигуранта отстранили от исполнения должностных обязанностей. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сначала прапорщик вину не признал, давать показания отказался. После предъявления обвинения он сообщил, что непричастен к данному событию. Однако, доказательства говорили об обратном.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU