Под Липецком грузовик снес "Мерседес": пострадал водитель иномарки

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-23T11:08:09+03:00

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За прошедшие троек суток на дорогах Липецкой области выявлено 1 552 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 15 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 906 раз автомобилисты превысили скорость.

В пятницу, 20 декабря, на улице Зои Космодемьянской в Липецке "Рено Дастер" врезался в "Фольксваген". В ДТП пострадали 12-летний пассажир первой иномарки и 28-летняя пассажирка "Фольксвагена".

В субботу, 21 декабря, в Задонском районе столкнулись "Скания" и "Мерседес-Бенц". По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке грузовик, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил иномарку. В аварии пострадал 36-летний водитель "Мерседеса". Его с травмами госпитализировали.

Кстати, за сутки случилось 3 аварии с участием пешеходов. Так, на улице 60 лет СССР 23-летний водитель "ВАЗ Приора" сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре" согласно сигналу светофора. Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

Под Липецком на автодороге Орел-Тамбов 46-летний водитель "Лады-212140" наехал на 68-летнего пешехода. Пенсионера с травмами госпитализировали. А в Лебедянском районе неустановленный водитель сбил 34-летнего пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части. Пострадавшего увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU