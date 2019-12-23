2019-12-23T15:11:18+03:00
Общество

Юрий Шуршуков: «Липецкое здравоохранение по своим показателям в числе лучших в стране»

Что удалось сделать в текущем году и какие приоритеты работы в 2020 году?
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Как повысить качество оказания медуслуг? На эти и другие вопросы отвечает начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

-Юрий Юрьевич, на днях липецкая медицина получила высокую оценку на всероссийском уровне. Управление здравоохранения области стало лауреатом Премии 2-й степени Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности». Каковы критерии отбора, за счет чего удалось достигнуть высокого результата?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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