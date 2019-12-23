Для пострадавшей в ДТП с автобусом в Липецке девушки просят сдать кровь
В Липецке сдают кровь для пострадавшей в ДТП с автобусом водительницы иномарки. Напомним, жуткая авария произошла в воскресенье утром, 22 декабря, на Плехановском спуске в Липецке.
Момент столкновения в 6.30 утра записали уличные камеры наблюдения. На кадрах видно, как «Митсубиси» при движении вниз начинает разворачивать на дороге, в неконтролируемом заносе иномарка вылетает на встречную прямиком под пассажирский автобус.
ДТП с автобусом в Липецке, водитель легковушки в коме .
Удар был такой силы, что в новом автобусе развилось лобовое стекло, на легковушке вылетели все стекла. В этой аварии серьезно пострадала 27-летняя девушка за рулем «Митсубиси». По словам очевидцев, ее увозили в больницу в состоянии комы.
Теперь знакомые девушки просят неравнодушных липчан сдать кровь.
– Огромная просьба всем неравнодушным сдать кровь для Синюковой Светланы Владимировны 1992 г. рождения, – говорится в автомобильных и мотосообществах Липецка. – Сдавать на областную станцию переливания крови с обязательной пометкой, для кого сдаете.
ИСТОЧНИК KP.RU