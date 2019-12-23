Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-23T15:53:11+03:00

Об этом сегодня сообщили на очередной 32-ой сессии областного Совета депутатов

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Спикер регионального парламента Павел Путилин в порядке законодательной инициативы внес законопроекты, которые запрещают продажу бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина несовершеннолетним на территории Липецкой области. Как сообщает пресс-служба облсовета, речь идет о пастилках или других товарах без табака, но пропитанных никотином. По воздействию на организм они схожи со снюсами, запрет на продажу которых установлен на федеральном уровне.

Кроме того, законопроекты устанавливают запрет на вовлечение детей и подростков в потребление такой продукции и ответственность за данные деяния. Документы направлены на защиту здоровья несовершеннолетних.

В настоящее время эти два законопроекта готовятся к оценке регулирующего воздействия. По ее завершении документы будут рассмотрены в порядке, установленном Регламентом Липецкого областного Совета депутатов. Кроме того, в настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе находятся два законопроекта по этой теме.

Также сегодня на сессии поступило предложение от депутатов фракции КПРФ обратиться к администрации Липецкой области по вопросу запрета продажи никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей несовершеннолетним на территории региона. Но как отметили юристы областного парламента и администрации региона, у главы администрации нет таких полномочий и данные запреты должны устанавливаться законами.

В тоже время Павел Путилин призвал всех народных избранников присоединиться к работе над уже внесенными законопроектами.

Фото предоставлено пресс-службой облсовета

ИСТОЧНИК KP.RU