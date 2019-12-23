Две девушки в наручниках приехали ночью к липецким спасателям

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-23T16:09:43+03:00

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Выходные в Липецке для спасателей прошли для городского управления по делам ГО и ЧС без серьезных происшествий, а вот будни накануне уикенда и ночь пятницы на субботу оказались богатыми на приключения.

В 3 часа ночи 21 декабря в управление приехали две девушки с деликатной проблемой. Одна из барышень была в наручниках. Как оказалось, одна из подруг примерила наручники на вечеринке, но потеряла ключ и снять «оковы» уже не смогла. Как сообщили в пресс-службе управления, юную «заключенную» освободили из добровольного плена с помощью слесарного инструмента.

Через 2 часа, около 5 утра, спасателям позвонили жильцы дома №27 на улице Неделина. Люди почувствовали резкий запах и жжение в горле. На место выехали спасатели, которые сразу поняли, что это перцовый баллончик. При обследовании подъезда, нашли избитого мужчину, которому брызнули смесь прямо в лицо. Пострадавшего передали медикам, подъезд проветрили.

Не обошлось и без трагических ЧП. Сигнал поступил вечером 20 декабря из МЧС. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры, на улице Меркулова, где из окна валил дым и выбивалось пламя. В квартире нашли 40-летнего мужчину без сознания. Также в доме эвакуировали 20 жильцов с 4 по 10 этаж. К сожалению, спасти хозяина квартиры не удалось – он умер от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU