В Липецке поймали парней, которые обворовали детскую школу искусств

23 Дек. 17:16 2019-12-23T17:16:02+03:00

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В Липецке раскрыли кражу из детской школы искусств, которая произошла еще летом. Согласно материалам дела, музыкальные инструменты пропали из образовательного учреждения 18 июля. Воры выломали металлические решетки, отогнули пластиковые окна, пробрались внутрь и вытащили инструменты.

Сотрудники полиции нашли украденное, инструменты спрятали неподалеку от здания школы. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением. Вычислили и самих воров. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемыми оказались двое жителей Липецка 18 и 19 лет. Теперь им грозит до 5 лет.

Кроме этого под Липецком поймали подозреваемого в краже телефона у автослесаря. Вором оказался 42-летний житель города – постоянный клиент автосервиса, который увидел чужой смартфон на зарядке и решил забрать себе.

ИСТОЧНИК KP.RU