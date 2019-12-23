2019-12-23T18:45:04+03:00
Происшествия

В доме с прогнувшимися плитами в Липецке отменяют режим ЧС

На Осеннем проезде теперь будет работать режим повышенной готовности
Лия МУРАДЬЯН
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Жильцов просят пускать рабочих в квартирыЖильцов просят пускать рабочих в квартирыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В доме №2 по Осеннему проезду снимают режим ЧС. Напомним, в конце октября там опасно прогнулись плиты перекрытия, из-за угрозы обрушения 1 ноября в многоквартирном доме ввели режим ЧС. Жильцов пытались временно переселить в общежитие, но люди не соглашалась. Вместо этого люди требовали полноценного переселения из аварийного жилья в новые квартиры.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На данный момент часть прогнувшихся плит укрепили, после чего провели дополнительное обследование, которое показало, что угрозы обрушения нет.

Вместо ЧС теперь по дому будет действовать режим повышенной готовности. После чего в дом снова подадут газ. Жильцов просят не препятствовать работе специалистов и впускать ремонтников в квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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