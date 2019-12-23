Климатическая зима придет в Липецк к Новому году

23 Дек. 19:28 2019-12-23T19:28:21+03:00

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Климатическая зима не спешит в Липецк. По данным Гидрометцентра, во вторник днем в регионе ожидается до 2 градусов тепла, ночью 0 градусов и небольшой дождь. Днем осадков не обещают, при этом усилится до 12 м/с юго-восточный ветер.

На данный момент среднесуточная температура в Липецке 7.2 градуса мороза. Самым теплым 23 декабря был в 2015 году, когда столбик термометра поднялся до +5°С, самым холодным – 1915-м, тогда было 29° мороза.

Не по-зимнему тепло и дождливо в регионе будет до конца недели. Но в выходные осеннюю слякоть в Липецке сменит по-настоящему зимняя погода. Снег с дождем начнет идти в субботу, 28 декабря, и к началу следующей недели только усилится. Температура воздуха снизится до -2 градусов и осадки не прекратятся. В новогоднюю ночь липчанам обещают настоящую метель со снегопадом и сильным ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU