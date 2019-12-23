2019-12-23T19:52:52+03:00
Происшествия

Участкового в Липецке заподозрили в укрывательстве преступления

Полицейскому грозит до 4 лет лишения свободы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного одного из городских отделов полиции. Как сообщает прокуратура области, полицейский из личной заинтересованности не стал возбуждать уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев.

Несмотря на укрывательство, преступление все же вскрылось и уголовное дело на хозяина жилплощади завели. Липчанина, который ставил на учет иностранцев, позже признали виновным в фиктивной регистрации и осудили. А вот участковый сам попал под уголовную статью за незаконное процессуальное решение.

Дело возбудили по части 1 статьи 285 – злоупотребление полномочиями. Если вину докажут, полицейскому грозит минимум штраф до 80 000 рублей, запрет на работу в полиции, а максимум – до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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