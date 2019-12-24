2019-12-24T10:32:09+03:00
Происшествия

Под Липецком рецидивист угнал машину и бросил ее у дороги

32-летнего угонщика задержали
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком рецидивист угнал машину и бросил ее у дорогиПод Липецком рецидивист угнал машину и бросил ее у дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 23 декабря, в отдел полиции по Усманскому району обратился 51-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что у него угнали машину. Это произошло 16 декабря в селе Грачевка. Неизвестный сел и уехал на автомобиле "Лада-217030", которая стояла возле дома по переулку Новому. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, машину обнаружили на обочине автодороги в том же селе в исправном состоянии. Правоохранители также задержали подозреваемого в угоне - неработающего ранее судимого 32-летнего местного жителя.

Также за прошедшие сутки полицейские раскрыли ранее совершенное преступление. В октябре из магазина по проспекту 60 лет СССР в Липецке украли ящик с деньгами. Злодей обогатился на 18 тыс. рублей. Но вор не долго пировал. Сотрудники органов задержали ранее судимого 26-летнего липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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