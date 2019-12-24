За неделю ОРВИ заболели 4,3 тыс. детей в Липецкой области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-24T10:33:46+03:00

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За прошлую неделю, с 16 по 22 декабря, в Липецкой области 5 434 человека заболели ОРВИ. 80% из них - дети до 14 лет. Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, показатели заболеваемости находятся на неэпидемическом уровне. Уровень госпитализации составил 4,1% - не превышает среднемноголетнего значения для этого периода года.

В Липецке инфекцию подхватили 3 891 человек. Показатели заболеваемости также находятся на неэпидемическом уровне. В основном, липчане заражаются негриппозными респираторными вирусами: аденовирусами - 21%, вирусами парагриппа - 17%, а также риновирусами, бокавирусами и др. Вирусов гриппа не обнаружено.

Напомним, что 48,73% липчан сделали прививку от гриппа. Вакцинировано более 175,9 тыс. детей и 381 тыс. взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU