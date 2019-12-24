В Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГО
В Липецке за минувшие сутки полицейские раскрыли 2 мошенничества. Так, 23 декабря к правоохранителям обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что в сентябре в магазине по улице Студеновской к нему подошла неизвестная и предложила оформить полис "ОСАГО". Разумеется, это был обман. Мошенница похитила у липчанина 11 600 рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, предполагаемая преступница задержана. Ею оказалась 27-летняя липчанка.
В тот же день в отдел полиции обратился 63-летний пенсионер. В своем заявлении он указал, что потерял банковскую карту. А вечером 20 ноября с нее сняли 8 369 рублей. Кто-то оплатил чужой картой покупки в магазинах областного центра. Оперуполномоченный уголовного розыска задержал подозреваемую в совершении преступления - 38-летнюю женщину.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU