2019-12-24T10:38:43+03:00
Происшествия

В Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГО

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГОВ Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГОФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке за минувшие сутки полицейские раскрыли 2 мошенничества. Так, 23 декабря к правоохранителям обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что в сентябре в магазине по улице Студеновской к нему подошла неизвестная и предложила оформить полис "ОСАГО". Разумеется, это был обман. Мошенница похитила у липчанина 11 600 рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, предполагаемая преступница задержана. Ею оказалась 27-летняя липчанка.

В тот же день в отдел полиции обратился 63-летний пенсионер. В своем заявлении он указал, что потерял банковскую карту. А вечером 20 ноября с нее сняли 8 369 рублей. Кто-то оплатил чужой картой покупки в магазинах областного центра. Оперуполномоченный уголовного розыска задержал подозреваемую в совершении преступления - 38-летнюю женщину.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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