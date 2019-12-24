2019-12-24T10:15:56+03:00
Происшествия

В Липецке молодой водитель "Тойоты" протаранил 3 иномарки

Также за сутки в областном центре сбили 5 пешеходов
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1020 нарушений правил дорожного движения. Так, 3 водителей, выпив, сели за руль. 44 человека не стали пристегиваться во время движения. 640 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Кроме того, случилось 23 ДТП, в которых никто не пострадал.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 5 аварий связаны с наездами на пешеходов. Накануне, 23 декабря, на улице Студеновская в Липецке водитель "Ладф-111840" сбил 43-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В тот же день на улице Водопьянова автоледи за рулем "Ниссан Жук" наехала на 61-летнюю женщину, которая шла по "зебре". Пешехода увезли в больницу. На улице Минина водитель автобуса "ПАЗ-32054" сбил 62-летнюю женщину все пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали. На улице Опытная 35-летний пешеход попал под колеса "Опель Астра". Липчанина госпитализировали.

В переулке Кузнечный водитель "Датсун ОН-ДО" наехал на 15-летнего подростка, переходившего дорогу по "зебре". Юного липчанина госпитализировали.

Кроме того, в понедельник в областном центре на улице Зои Космодемьянской произошла массовая авария. 21-летний водитель "Тойоты" врезался в стоящий "Рено", "Киа" и "Хендай". В ДТП пострадали 48-летняя пассажирка "Рено" и 29-летняя девушка, сидящая в салоне "Киа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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