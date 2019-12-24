2019-12-24T12:36:13+03:00
Общество

В Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

Вячеслав Черкасов ушел из дома 4 декабря
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощиВ Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощиФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Липецке пропал пенсионер. 65-летнего Черкасова Вячеслава Степановича ищут уже 20 дней. Липчанин вышел из дома 4 декабря и ушел в неизвестном направлении. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор местонахождении пенсионера ничего не известно. Кстати, Вячеслав нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, имеется залысина, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, утепленная, темно-серая вязаная шапка, черный длинный шарф с белыми полосками, брюки камуфляжные, высокие резиновые сапоги зеленого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Вячеслава Черкасова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты утвердили проект Бюджета Липецка на 2020 год
Росреестр переоформил без собственника здание в центре Липецка за 7 млн. рублей
В Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
В Липецке молодой водитель "Тойоты" протаранил 3 иномарки
В Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГО
За неделю ОРВИ заболели 4,3 тыс. детей в Липецкой области
Под Липецком рецидивист угнал машину и бросил ее у дороги
Участкового в Липецке заподозрили в укрывательстве преступления
Климатическая зима придет в Липецк к Новому году
В доме с прогнувшимися плитами в Липецке отменяют режим ЧС
В Липецке вынесли приговор налетчикам, ограбившим «Русский Аппетит»
Часть полномочий мэрии Липецка передали региону
В Липецке поймали парней, которые обворовали детскую школу искусств
Две девушки в наручниках приехали ночью к липецким спасателям
Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним
Для пострадавшей в ДТП с автобусом в Липецке девушки просят сдать кровь
Юрий Шуршуков: «Липецкое здравоохранение по своим показателям в числе лучших в стране»
Две сестры 7 и 11 лет утонули в реке под Липецком
Под Липецком грузовик снес "Мерседес": пострадал водитель иномарки
До 10 лет грозит полицейскому, ударившему пьяного водителя при задержании в Липецке
В Липецке из торгового центра украли шлифовальную машину
Липчанин пришел с друзьями в бар и украл велосипед
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковушка