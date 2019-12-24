В Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-24T12:36:13+03:00

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В Липецке пропал пенсионер. 65-летнего Черкасова Вячеслава Степановича ищут уже 20 дней. Липчанин вышел из дома 4 декабря и ушел в неизвестном направлении. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор местонахождении пенсионера ничего не известно. Кстати, Вячеслав нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, имеется залысина, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, утепленная, темно-серая вязаная шапка, черный длинный шарф с белыми полосками, брюки камуфляжные, высокие резиновые сапоги зеленого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Вячеслава Черкасова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU