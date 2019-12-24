2019-12-24T15:23:24+03:00
Общество

Депутаты утвердили проект Бюджета Липецка на 2020 год

В главный финансовый документ поступило 12 поправок
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот вторник, 24 декабря, депутаты горсовета рассмотрели во втором чтении проект Бюджета на 2020 год. В главный финансовый документ поступило 12 поправок. Из них 8 - от мэра города, еще по 2 - от парламентариев Николая Быковских и Людмилы Яськовой.

Напомним, Евгения Уваркина предложила "снять" 940 тыс. рублей с инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и направить деньги на создание контейнерных площадок. Остальные корректировки чисто технические - перераспределить 45,2 млн рублей с одних мероприятий на другие.

По мнению Николая Быковских, нужно снизить расходы на муниципальную программы "Липецк - мы вместе!". Сэкономленные 19 млн направить в МУП "Городской электротранспорт".

Людмила Яськова считает, что нужно выделить 4 млн рублей на обустройство пешеходных переходов, особенно возле школ. Эти деньги можно получить за счет уменьшения расходов на разработку "Дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий". Эту поправку депутаты поддержали.

Так, по доходам казна Липецка на следующий год составит 12,4 млрд рублей, по расходам - 12,8 млрд рублей, с дефицитом в 400 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, более 65% расходов казны пойдут на социально-культурную сферу. На школы и детсады - 6,3 млрд рублей. На культуру - 431,5 млн. На социальную политику - 521 млн рублей. На физкультуру и спорт выделят 348 млн. На сферу ЖКХ - 892 слн рублей. На развитие транспорта и дорожно отрасли - более 1,6 млрд рублей. На благоустройство города - около 400 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты утвердили проект Бюджета Липецка на 2020 год
Росреестр переоформил без собственника здание в центре Липецка за 7 млн. рублей
В Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
В Липецке молодой водитель "Тойоты" протаранил 3 иномарки
В Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГО
За неделю ОРВИ заболели 4,3 тыс. детей в Липецкой области
Под Липецком рецидивист угнал машину и бросил ее у дороги
Участкового в Липецке заподозрили в укрывательстве преступления
Климатическая зима придет в Липецк к Новому году
В доме с прогнувшимися плитами в Липецке отменяют режим ЧС
В Липецке вынесли приговор налетчикам, ограбившим «Русский Аппетит»
Часть полномочий мэрии Липецка передали региону
В Липецке поймали парней, которые обворовали детскую школу искусств
Две девушки в наручниках приехали ночью к липецким спасателям
Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним
Для пострадавшей в ДТП с автобусом в Липецке девушки просят сдать кровь
Юрий Шуршуков: «Липецкое здравоохранение по своим показателям в числе лучших в стране»
Две сестры 7 и 11 лет утонули в реке под Липецком
Под Липецком грузовик снес "Мерседес": пострадал водитель иномарки
До 10 лет грозит полицейскому, ударившему пьяного водителя при задержании в Липецке
В Липецке из торгового центра украли шлифовальную машину
Липчанин пришел с друзьями в бар и украл велосипед
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковушка