Депутаты утвердили проект Бюджета Липецка на 2020 год

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-24T15:23:24+03:00

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В этот вторник, 24 декабря, депутаты горсовета рассмотрели во втором чтении проект Бюджета на 2020 год. В главный финансовый документ поступило 12 поправок. Из них 8 - от мэра города, еще по 2 - от парламентариев Николая Быковских и Людмилы Яськовой.

Напомним, Евгения Уваркина предложила "снять" 940 тыс. рублей с инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и направить деньги на создание контейнерных площадок. Остальные корректировки чисто технические - перераспределить 45,2 млн рублей с одних мероприятий на другие.

По мнению Николая Быковских, нужно снизить расходы на муниципальную программы "Липецк - мы вместе!". Сэкономленные 19 млн направить в МУП "Городской электротранспорт".

Людмила Яськова считает, что нужно выделить 4 млн рублей на обустройство пешеходных переходов, особенно возле школ. Эти деньги можно получить за счет уменьшения расходов на разработку "Дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий". Эту поправку депутаты поддержали.

Так, по доходам казна Липецка на следующий год составит 12,4 млрд рублей, по расходам - 12,8 млрд рублей, с дефицитом в 400 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, более 65% расходов казны пойдут на социально-культурную сферу. На школы и детсады - 6,3 млрд рублей. На культуру - 431,5 млн. На социальную политику - 521 млн рублей. На физкультуру и спорт выделят 348 млн. На сферу ЖКХ - 892 слн рублей. На развитие транспорта и дорожно отрасли - более 1,6 млрд рублей. На благоустройство города - около 400 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU