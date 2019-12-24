2019-12-24T16:46:47+03:00
Общество

Высокотехнологичная медицинская помощь - качественно и своевременно

Итоги года подводит Липецкая областная клиническая больница
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Задачей стоящей перед «Липецкой областной клинической больницей» (ЛОКБ) является обеспечение жителей Липецкой области качественной современной медицинской помощью. В ЛОКБ работают более 1500 сотрудников, и все эти люди искренне стараются помочь тем, кто в их помощи нуждается. Больница имеет новое высокотехнологичное оборудование. Но наличие современного, дорогостоящего оборудования, не означает автоматическую успешность. Успех зависит от тех людей, которые работают на данном оборудовании и внедряют современные высокотехнологичные методики. Ежегодно медицинский персонал учреждения получает возможность продолжить последипломное образование. Врачи и медицинские сёстры проходят профессиональную переподготовку, учатся на сертификационных курсах в клинических центрах Москвы, Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья, участвуют и выступают с докладами на межрегиональных и всероссийских конгрессах, симпозиумах, конференциях. На базе ЛОКБ открыта кафедра ФГБОУ "ВГМУ им. Н.Н.Бурденко" по организации практической подготовки студентов. Но ещё более важным фактором является правильная организация работы всего коллектива учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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