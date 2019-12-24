За год продукты в Липецкой области подорожали на 3.8%

24 Дек. 17:02 2019-12-24T17:21:51+03:00

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Согласно докладу Липецкстата «Социально-экономическое положение Липецкой области в январе-ноябре 2019г», все виды товаров и услуг в регионе за год, с ноября 2018 года, подорожали на 3.6%, в сравнение с тем же периодом прошлого года – на 5.2%.

Больше всего поднялись в цене продовольственные товары. С ноября прошлого года продукты, без алкоголя, подорожали на 3.8%, в сравнение с тем же периодом прошлого года – на 6.7%. Отдельно алкоголь за год поднялся в цене на 3.1%.

Непродовольственные товары за год подорожали на 3.3%, услуги на 3.7%. Наибольший рос показали услуги организаций культуры, 15%, и экскурсионные – 12.5%. Рост ЖКХ с ноябрем прошлого года составил 3.4%.

Отдельно по ценам на продукты на конец ноября этого, в сравнение с другими регионами ЦФО, в Липецкой области самые дешевые подсолнечное масло, пшено, куриные яйца, ржаной хлеб и картофель.

ИСТОЧНИК KP.RU