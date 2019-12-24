2019-12-24T17:39:01+03:00
Общество

В Липецке из-за опиловки деревьев перекроют улицу Пушкина

Работы будут проходить 25 декабря с 6 утра до 17.00
Лия МУРАДЬЯН
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Дорожники предупреждают автомобилистов, что в предстоящую среду, 25 декабря, в Липецке перекроют часть улицы Пушкина. Там будут проходить работы по опиловке деревьев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение транспорта будет закрыто на участке от улицы Первомайской до Советской. Социально значимых объектов на том участке нет. Со стороны прилегающих многоэтажек можно выехать на другие улицы дворами.

Непосредственно от Советской к Первомайской и наоборот можно проехать через ближайшую улицу Максима Горького.

Деревья будут опиливать в течение всего дня, с 6 утра до 17.00. Соответственно улицу закроют на этот же период времени. Департамент дорожного хозяйства просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее выбирать другой маршрут для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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