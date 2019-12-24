2019-12-24T17:58:04+03:00
Общество

В Липецке с 1 января поднимут зарплаты бюджетникам от образования, здравоохранения и культуры

Должностные оклады отдельным категориям увеличатся на 5.8%
Лия МУРАДЬЯН
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Бюджетникам поднимают зарплатыБюджетникам поднимают зарплатыФото: Лия МУРАДЬЯН
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С нового года в Липецке поднимут зарплаты бюджетникам. Изменения в Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка» представили в этот вторник, 24 декабря, на сессии горсовета.

Согласно документу, должностные оклады вырастут на 5.8% у отдельных категорий бюджетников в сфере образования, здравоохранения и культуры.При этом изменения не коснутся финансируемых из областного бюджета 5 должностей педагогических работников, у которых ставки выше предусмотренного уровня.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты единогласно проголосовали за данные изменения. Зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 января 2020 года. Замечания по окладам у учреждениях культуры были у Счетной палаты, их учтут в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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