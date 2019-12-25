В Липецке водитель «Форда» сбил насмерть пешехода и разбил две машины

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-25T09:46:52+03:00

За сутки на дорогах региона в 6 авариях пострадали 8 человек и 1 погиб [видео]

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Жуткая авария произошла минувшим вечером, 24 декабря, Липецке в 22.00 водитель на скорости сбил пешехода и разбил две иномарки. Все случилось на улице Индустриальной, где 29-летний водитель «Форда» сначала сбил на пешеходном переходе 39-летнего мужчину, затем ударил стоящие «Хендай» и «Рено». Пешеход погиб на месте, водитель попал в больницу.

страшная авария на Иинтернациональной.

В тот же вечер в Хлевенском районе на трассе «Дон» около 20.00 «Лада-Гранта» влетела в колесный экскаватор. Удар был такой силы, что на легковушке разорвало всю переднюю часть. В этой аварии серьезно пострадал 32-летний водитель «Гранты», его увезли в больницу. Как сообщает УГИБДД региона, предварительная причина ДТП – нарушение дистанции.

Также вечером, около 19.30, в Ельце на улице Орджоникидзе столкнулись ВАЗ-2107 с 71-летним водителем и «Лада-Приора» с 26-летним парнем за рулем. В ДТП травмы получили оба водителя и 25-летняя пассажирка «ВАЗа». После оказания помощи всех отпустили. По предварительной версии, причиной стало нарушение очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU