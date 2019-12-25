2019-12-25T11:05:03+03:00
Общество

МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Липецкой области

Опасные явления погоды сохранятся в течение дня
Лия МУРАДЬЯН
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В тумане лучше не ездитьВ тумане лучше не ездитьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эти сутки, 25 декабря, в Липецкой области сохраняется опасная для автомобилистов погода. МЧС предупреждает липчан о тумане и гололеде. Туман опасен тем, что все предметы в нем кажутся намного дальше, чем есть на самом деле. Обычно в тумане резко увеличивается количество ДТП, в том числе и с пешеходами.

В туман лучше не выезжать вообще, а если пришлось, то нужно значительно снизить скорость. По рекомендации МЧС, безопасная скорость в тумане должна быть вдвое меньше показателя расстояния видимости. Например, если видимость меньше 20 метров, то скорость должна быть не более 10 км/ч. Если видимость 2 метра и меньше, нужно остановиться подальше на обочине, включить «аварийки» и переждать.

В гололед водителям советуют не совершать резких маневров, а пешеходам быть осторожней на скользких тротуарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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