Вспышку инфекции среди животных обнаружили в Липецкой области

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-25T13:10:22+03:00

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В подсобных хозяйствах Липецкой области обнаружили опасную инфекцию. По данным пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота выявлен бруцеллез.

Это зоонозная бактериальная инфекция с высоким потенциалом хронизации. Чаще всего она поражает опорно-двигательный аппарат, нервную, половую и другие системы. Все это протекает на фоне общеинтоксикационного и лихорадочного состояния.

Кроме того, бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они сохраняются более 2 месяцев, в молоке – 40 дней, в брынзе – 2 месяца, в сыром мясе – 3 месяца, в засоленном – до 30 дней, в шерсти – до 4 месяцев. Но инфекция погибает при нагревании и под воздействием дезинфицирующих веществ.

Источник инфекции – домашние животные: коровы, овцы, козы, свиньи, реже собаки. Но бруцеллы не передаются от больного человека здоровому. Инфекция проникает через повреждения кожи, даже малейшие. Люди могут заразиться бруцеллезом, употребляя сырое молоко и молочных продуктов – сыр, масло. Воздушно-капельным путем – если только в дыхательные пути попадет пыль, которая содержит инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU