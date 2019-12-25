В Липецке открылся центр онкологической помощи

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-25T14:53:43+03:00

Там будут проводить обследования и выявлять онкозаболевания на ранних стадиях

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 25 декабря, в Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Он начинает работу на базе городской больницы №3 «Свободный Сокол».

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в центре буду проводить обследования и выявлять онкозаболевания на ранних стадиях у населения прикрепленных участков. То есть у более чем 200 тыс. липчан.

Напомним, онкоцентр создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для этого из казны региона выделили около 79 млн рублей. На эти деньги сделали ремонт и закупили новое оборудование. Так, в центре появился современный компьютерный томограф. Раньше подобное оборудование было только в частных центрах.

Кстати, до 2024 года в Липецкой области планируют открыть еще 5 центров онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU