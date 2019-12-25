С нового года проезд в Липецке останется прежним

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-25T16:21:18+03:00

В феврале специалисты управления потребрынка решат, нужно поднимать тариф или нет

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В новом году цена на проезд в общественном транспорте Липецка и области останется прежней. Об этом сообщил накануне, 24 декабря, начальник регионального управления потребрынка и ценовой политики Юрий Букреев.

Так, при оплате транспортной картой липчане отдают за проезд 19 рублей. За наличные – 24 рубля. В Ельце проезд стоит 17 рублей и 22 рубля соответственно. В Грязях, Данкове и Усмани местные жители платят по 15 и 19 рублей. В Лебедяни – 14 и 18 рублей. В Чаплыгине стоимость проезда – 13 и 17 рублей.

Напомним, что увеличить тарифы просили перевозчики. Они направили соответствующие заявления в управление в ноябре и декабре этого года. Предприниматели считают, что проезд поднять необходимо. Ведь выросли цены на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, а также до 20% увеличился НДС. Кроме того, нужно выполнять требования законодательства для обеспечения транспортной безопасности, обновление подвижного состава.

Специалисты управления рассматривают предложения липецких перевозчиков. Проверяют, насколько они экономически обоснованы. В феврале будет принято окончательное решение – увеличивать плату за проезд или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU