СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-25T16:58:57+03:00

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Сирийский журналист, путешественник и шейх Аднан Азам прибыл в эту среду, 25 декабря, в Липецкую область. Журналисты встретили иностранца, когда тот проходил через Хлевенский район. Об этом сообщили в сообществе Вконтакте "Донские вести".

Сириец, который идет с конем к Путину, прибыл в Липецкую область.

Аднан Аззам в пути уже 8 месяцев. Путешественник идет из Дамаска в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также преподнести ему подарок – арабского скакуна. Кстати, сам сириец по-русски не говорит.

Аднана радушно встречают во всех городах, через которые лежит его путь к столице. Он двигается по трассе М-4 "Дон". На голове - папаха, а в руках флаги двух стран - России и Сирии. В Москве он планирует быть в 20-х числах января.

Сириец, который идет с конем к Путину, прибыл в Липецкую область.

ИСТОЧНИК KP.RU