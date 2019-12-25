2019-12-25T17:00:50+03:00
Происшествия

В Липецке присяжные во второй раз все же признали пенсионера виновным в убийстве рыбаков

Предыдущий вердикт о невиновности отменили
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области во второй раз прошел суд присяжных над 70-летним пенсионером, который летом прошлого года застрелил двоих рыбаков. Напомним, тела двоих 60-летних рыбаков с огнестрельными и ножевыми ранениями нашли 5 июня на берегу озера Духовое Липецкого района. Тогда под подозрение попал 70-летний житель села Карамышево Грязинского района. По версии следствия, пенсионер обстрелял приятелей из гладкоствольного ружья, а затем бил их ножом и тупым предметом.

Ему предъявили обвинение в двойном убийство, незаконном хранении боеприпасов и хранении взрывчатки – статьи 105, 222 и 222.1 УК.

16 июля 2019 года в Липецком областном суде присяжные огласили неожиданный вердикт – подсудимого признали невиновным в двойном убийстве. Поэтому пенсионер получил только за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ 5 лет и 10 месяцев строгого режима.

Однако Верховный Суд отменил первый приговор в связи с нарушениями при отборе присяжных. Как пояснили в пресс-службе областного суда, у одного из присяжных были административные нарушения, о чем он не сообщил суду.

В итоге новая коллегия присяжных все же признала его виновным в двойном убийстве, 7 человек высказались «за» виновность, 1 ¬– «против». Теперь суду предстоит определить срок и вынести окончательный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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