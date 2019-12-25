Росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского центра под Липецком
В эту среду, 25 декабря, липецкие росгвардейцы поздравили воспитанников подшефного детского центра с наступающим Новым годом. Офицеры Управления Росгвардии по Липецкой области пришли к ребятам в «Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству».
С пожеланиями к юным липчанам обратились начальник отделения по работе с личным составом полковник Валерий Соляников и председатель ветеранской организации Росгвардии Игорь Лаврентьев. Они вместе с ребятами водили хоровод вокруг елочки, пели песни и играли в игры. Затем для воспитанников организовали яркое представление. В финале праздника офицеры Росгвардии подарили детям сладкие подарки.
- Каждый ребенок должен мечтать и верить в чудо! – считает полковник Валерий Соляников. – Так пусть в Новом году сбудутся ваши самые заветные мечты!
ИСТОЧНИК KP.RU