2019-12-25T18:40:25+03:00
Общество

Росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского центра под Липецком

Офицеры Росгвардии вручили ребятам сладкие подарки
Юлия КЛЮЕВА
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Росгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского центра под ЛипецкомРосгвардейцы поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского центра под ЛипецкомФото: Предоставлено Росгвардией
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В эту среду, 25 декабря, липецкие росгвардейцы поздравили воспитанников подшефного детского центра с наступающим Новым годом. Офицеры Управления Росгвардии по Липецкой области пришли к ребятам в «Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству».

С пожеланиями к юным липчанам обратились начальник отделения по работе с личным составом полковник Валерий Соляников и председатель ветеранской организации Росгвардии Игорь Лаврентьев. Они вместе с ребятами водили хоровод вокруг елочки, пели песни и играли в игры. Затем для воспитанников организовали яркое представление. В финале праздника офицеры Росгвардии подарили детям сладкие подарки.

- Каждый ребенок должен мечтать и верить в чудо! – считает полковник Валерий Соляников. – Так пусть в Новом году сбудутся ваши самые заветные мечты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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