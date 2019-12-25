2019-12-25T18:53:06+03:00
Общество

В ночь на четверг в Липецке до 6 градусов мороза, туман и гололед

По данным синоптиков, снега пока не ожидается
Юлия КЛЮЕВА
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В ночь на четверг в Липецке до 6 градусов мороза, туман и гололедВ ночь на четверг в Липецке до 6 градусов мороза, туман и гололедФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 26 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ночью в регионе от 1 до 6 градусов ниже ноля. В светлое время суток до 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.

В пятницу, 27 декабря, в Липецке будет облачно, но без осадков. Ночью до -4 градусов. Днем в областном центре около 1 градуса мороза. Ветер северо-восточный 3-4 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 744 мм рт.ст.

Восход солнца в 8.32. Заход - в 16.12. Долгота дня составляет 7 часов 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В ночь на четверг в Липецке до 6 градусов мороза, туман и гололед
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