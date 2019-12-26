В Липецкой области за сутки в ДТП попали 4 женщины за рулем

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-26T09:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 25 декабря, на дорогах Липецкой области произошли 4 аварии, в которых пострадали 4 человека. Три из ДТП были с участием женщин водителей.

В Липецке в 11 утра на Волгоградской улице Волгоградской столкнулись «Ларгус» под управлением 45-летней женщины и «Гранта» с 26-летним водителей. Пострадал 29-летний пассажир второй «Лады».

Так в Чаплыгине на улице Ленина в час дня в лобовую столкнулись ВАЗ-2114 с 35-летней женщиной и ВАЗ-2115 с 31-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель «пятнадцатой».

В обоих случаях пострадавшим оказали помощь и отпустили.

Серьезная авария случилась на трассе Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков. Там столкнулись «Калина» с 35-летней женщиной за рулем и «Приора» под управлением 36-летней женщины. В этой аварии серьезно пострадала водитель «Калины». Ее с тяжелыми травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU