2019-12-26T09:51:53+03:00
Происшествия

В Липецкой области за сутки в ДТП попали 4 женщины за рулем

В авариях пострадали 4 человека
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с "Приорой" и "Калиной"ДТП с "Приорой" и "Калиной"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 25 декабря, на дорогах Липецкой области произошли 4 аварии, в которых пострадали 4 человека. Три из ДТП были с участием женщин водителей.

В Липецке в 11 утра на Волгоградской улице Волгоградской столкнулись «Ларгус» под управлением 45-летней женщины и «Гранта» с 26-летним водителей. Пострадал 29-летний пассажир второй «Лады».

Так в Чаплыгине на улице Ленина в час дня в лобовую столкнулись ВАЗ-2114 с 35-летней женщиной и ВАЗ-2115 с 31-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель «пятнадцатой».

В обоих случаях пострадавшим оказали помощь и отпустили.

Серьезная авария случилась на трассе Воскресенское – ИвановкаБерезовкаДанков. Там столкнулись «Калина» с 35-летней женщиной за рулем и «Приора» под управлением 36-летней женщины. В этой аварии серьезно пострадала водитель «Калины». Ее с тяжелыми травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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