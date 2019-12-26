2019-12-26T10:25:35+03:00
Общество

В Новый год — не навреди!

Как правильно провести праздники
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Новый год - это веселый и радостный праздник из детства, который мы традиционно широко отмечаем. Но обилие вкусной, тяжелой, жирной еды в ночное время, конечно, ничего хорошего для организма не сулит.

Необходимо понимать, если вы были на диетотерапии и успешно снижали вес, то нарушение диеты в одну новогоднюю ночь — не столько сразу приведет к повышению веса, а сколько «разбудит» аппетит. И в дальнейшем вы не сможете соблюдать те диетические рекомендации, которые у вас были до этого праздника. А если у вас существуют проблемы со здоровьем, например, желудочно-кишечного тракта — то нарушение диеты в одну ночь может привести к серьезным обострениям, а в последствии к долгому и упорному, а иногда и стационарному лечению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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