2019-12-26T10:40:10+03:00
Происшествия

В Липецке пропал еще один 14-летний подросток

Антон Барзенков исчез 24 декабря
Лия МУРАДЬЯН
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Школьника ищут вторые суткиШкольника ищут вторые суткиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», Антон Барзенков пропал 24 декабря. Школьник исчез примерно в 20.00 в районе автобусной остановки «улица Довтора», С тех пор родные его не видели.

Приметы Антона: на вид 14-15 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые средней длины, длинная челка.

Был одет: синяя куртка с капюшоном, черные спортивные штаны со светлыми лампасами, коричневые туфли, синяя вязанная шапка.

Просьба ко всем, кто видел подростка после исчезновения, знает где он находится или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту ppdlip@mail.ru

Напомним, что на этой неделе искали еще двух девушек, 14-летнюю в Липецке и 17-летнюю в Данкове. Обеих нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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