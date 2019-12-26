2019-12-26T14:33:17+03:00
Происшествия

Легковушка и автобус столкнулись на Плехановском спуске в Липецке

Автобус въехал в «Тойоту» и ее отбросило на тротуар [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла этим днем, 26 декабря, в районе Плехановского спуска в Липецке. Там на подъезде к Театральной площади столкнулись пассажирский автобус 306-го маршрута и легковой автомобиль «Тойота».

ДТП на Плехановском спуске .

По словам очевидцев, водитель иномарки притормозил, чтобы повернуть направо, в этот момент в него сзади влетел ехавший по спуску вниз автобус с пассажирами. От удара иномарку развернуло на 180° и выбросило на тротуар через 3 полосы. На автобусе разбилась фара, у легковушки смяло весь багажник.

На месте работали сотрудники ГИБДД, а также «Скорая» – помощь медиков потребовалась кому-то из пассажиров автобуса. Как именно произошла авария и кто стал ее виновником, точно определят автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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