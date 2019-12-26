2019-12-26T15:23:50+03:00
Происшествия

В гаражах под Липецком нашли подпольный склад с 675 литрами алкоголя

Контрафактное спиртное собирались распродать на Новый год в Данкове [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Склад с алкоголем под ЛипецкомСклад с алкоголем под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецкой области нашли подпольный склад с контрафактным алкоголем. Спиртное обнаружили полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Данкове. Тайный склад располагался на территории гаражей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, владельцем гаража оказался 33-летний житель Данкова.

Склад с алкоголем под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Склад с алкоголем под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Всего сотрудники полиции нашли 675 литров алкоголя. На складе было более 15 наименований продукции в бутылках от 0.5 до 1 литра. Весь алкоголь собирались распродать в новогодние праздники. При этом никаких документов на товар у владельца не оказалось.

Склад с алкоголем под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Склад с алкоголем под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Всю алкогольную продукцию направили на экспертизу, где должны определить, насколько товар опасен для здоровья. Что грозит предпринимателю, станет известно по результатам экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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