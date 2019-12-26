2000 выездов за год – в Липецке отпраздновали День спасателя

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-26T17:07:01+03:00

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В Липецке сотрудники ГО и ЧС отпраздновали День спасателя, который учредили ровно 25 лет назад. В настоящее время в боевом звене управления аварийно-спасательного отряда Липецка трудятся 26 человек. Именно эти люди приходят на помощь и выручают горожан из беды и неординарных ситуаций в любое время суток.

Как сообщили в пресс-службе управления, в этом году городские спасатели выезжали на помощь липчанам более 2000 раз. Из них 700 раз вскрывали двери, более 200 раз проверяли подозрительные предметы, свыше 150 раз следили за безопасностью на массовых мероприятиях. Кроме этого они оперативно прибывали на помощь в ДТП, где вытаскивали зажатых в салоне пострадавших, вытаскивали горожан из подвалов и оврагов, а также спасали животных.

в Липецке отпраздновали День спасателяФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

– В этом году приобрели новый автомобиль и комплект современного гидравлического оборудования, – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков. – В перспективе на базе управления планируем организовать современный Центр для занятий, спецподготовки и отдыха спасателей.

Руоководители города поздравили спасателей с профессиональным праздником, пожелали добра, удачи и спокойных дежурств в предстоящие новогодние праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU