СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-27T09:41:03+03:00

Жители 7 улиц Липецка до сих пор остаются без воды из-за коммунальной аварии Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

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Накануне, 26 декабря, на улице Катукова в Липецке случился порыв. Работы стартовали в районе ТРЦ "Ривьера". Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на границе с проезжей частью специалисты обнаружили повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм. Проблема в том, что водовод расположен в самой низкой точке этой холмистой местности. Стальная труба, которой уже около 30 лет, лежит на глубине более 5 метров.

Жители 5 улиц Липецка до сих пор остаются без воды из-за коммунальной аварииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

В эту пятницу, 27 декабря, работы продолжились. Без воды все еще остаются жители улиц Катукова, Стаханова, Шуминского, Хорошавина, Москаленко, Кривенкова, Белана. Кроме того, сниженное давление в трубах у липчан, проживающих на 26 микрорайоне. Воду подвозят к дому №44 по улице Стаханова, к дому №1 по улице Шуминского, а также к детскому садику №15. Также подвоз воды организуют по заявкам жителей.

Жители 5 улиц Липецка до сих пор остаются без воды из-за коммунальной аварииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Жители 7 улиц Липецка до сих пор остаются без воды из-за коммунальной аварииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU