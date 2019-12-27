2019-12-27T11:39:09+03:00
Общество

Игорь Артамонов исполнил новогоднее желание Варвары Мирохиной

Глава региона принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
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По традиции она проводится перед началом Госсовета в Кремле. На каждый федеральный округ установлено по одному новогоднему дереву. Они украшены шарами-открытками, на которых написаны мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель Липецкой области снял с ёлки несколько шаров. По поручению Игоря Артамонова одно из детских желаний исполнено уже сегодня. Сбылась мечта Варвары Мирохиной из села Боринское Липецкого района. Девочка получила билеты на Кремлёвскую ёлку.

Попасть на большое новогоднее представление Варвара мечтала несколько лет. Поездка откладывалась из-за проблем со здоровьем. В этом году врачи разрешили Варе небольшое путешествие. В Москву на главную ёлку страны она поедет 2 января с мамой и младшим братом.

«Дети – главное, что у нас есть. Видеть их счастливые лица – большое счастье. Мы должны делать всё, что от нас зависит, чтобы детские мечты сбывались», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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