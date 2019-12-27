Под Липецком 30-летняя женщина угнала трактор

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-27T11:55:36+03:00

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В минувший четверг, 26 декабря, в отдел полиции Липецка обратилась 69-летняя пенсионерка. В заявлении она указала, что с ее банковской карты исчезло 8 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, деньги липчанки украли. В совершении преступления подозревают сына женщины - неработающего 44-летнего липчанина. Мужчина задержан.

В тот же день к правоохранителям Задонского района обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то украл его трактор, который стоял в огороде дома в селе Уткино. Полицейские вычислили предполагаемого угонщика. Оказалось, что на чужой трактор покусилась неработающая 30-летняя женщина.

А в Становлянском районе у 31-летнего мужчины из дома вынесли алюминиевую кастрюлю и продукты питания. Предполагаемые преступники уже задержаны - неработающие 46-летний мужчина и 40-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU