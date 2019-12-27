СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-27T13:16:41+03:00

В Липецке в ДТП с автобусом и "Тойотой" пострадали дети Фото: Юлия КЛЮЕВА

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 943 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 25 человек не пристегнулись во время движения. 596 раз водители превысили скорость. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, 35 автомобилистов нарушили правила парковки.

В прошедший четверг, 26 декабря, на улице Кузнечной в Липецке столкнулись "Тойота" и автобус. Кульминационный момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. Иномарка остановилась у разделительной полосы, чтобы повернуть. В нее сзади влетел автобус. От удара легковушку протащило по встречке, а затем вынесло на тротуар. В аварии пострадали пассажиры автобуса. Двое детей 10-ти лет и взрослый получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили.

В Липецке в ДТП с автобусом и "Тойотой" пострадали дети.vk.com/myregion48

На Боевом проезде 22-летний водитель "Лады Приоры" наехал на 61-летнего мужчину. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшему оказали помощь и отпустили.

Напомним, что накануне страшная авария произошла на трассе "Дон" в Становлянском районе. Там опрокинулся рейсовый автобус Москва-Тбилиси. Двое мужчин погибли. 8 человек госпитализировали, в том числе маленького мальчика. За пострадавшими из Грузии выехали 2 автобуса. Возбуждено уголовное дело. Также проводит проверку Следственный комитет. Водитель автобуса задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU