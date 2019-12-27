Липецких спасателей поздравили с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-27T14:02:17+03:00

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В эту пятницу, 27 декабря, в Липецке отметили День спасателя. В Главном региональном управлении МЧС России собрались сотрудники ведомства, ветераны, а также студенты Усманского многопрофильного колледжа - будущие спасатели. Поздравить липчан с профессиональным праздником пришли инспектор регионального аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Олег Снежков, заместитель главы областной администрации Дмитрий Аверов и мэр Липецка Евгения Уваркина.

Отличившимся сотрудникам МЧС присвоили внеочередные специальные звания. Им также вручили ведомственные награды и грамоты. За многолетний добросоветсный труд, эффективное и безупречное выполнение своих обязанностей спасатели получили благодарственные письма.

К сожалению, не всем сотрудникам удалось побывать на празднике. Многие из них на дежурстве. Кстати, в Новый год и на каникулах безопасности жителей области обеспечат 1,5 тыс. спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU