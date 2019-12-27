2019-12-27T14:49:51+03:00
Общество

В выходные в Липецке до 4 градусов мороза и северо-восточный ветер

Снега пока не ожидается
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные в Липецке до 4 градусов мороза и северо-восточный ветерВ выходные в Липецке до 4 градусов мороза и северо-восточный ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 28 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами мокрый снег. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза.

Местами гололед, на дорогах гололедица. Днем в регионе от 0 до -5 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 декабря, в Липецке переменная облачность. Особых перемен погода не готовит. В темное время суток столбик термометра опустится до 8 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около 4 градусов мороза. Ветер северо-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет стремительно расти и составит 761 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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