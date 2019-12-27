В ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком еще одно уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-27T14:50:24+03:00

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По факту смертельного ДТП с автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили еще одно уголовное дело. Напомним, автобус с туристами из Грузии перевернулся в четверг вечером, 26 декабря, на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе. Из 17 пассажиров двое погибли, еще 8 – пострадали, двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы уже задержали водителя. В полиции возбудили дело 264 статье УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть.

В тот же вечер в СК началась доследственная проверка, итогом которой стало еще одно уголовное дело. Напомним, что изначально одной из версий причин аварии был гололед. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбудили по части 3 статьи 238 – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 60-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Нарушения нашли в ходе осмотра места происшествия. Выяснилось, что техническое состояние автобуса было неудовлетворительным. Но еще предстоит ряд судебных экспертиз.

Водителя сейчас допрашивают следователи, его намерены взять под стражу. Кроме этого первое уголовное дело из полиции также передадут в следственный комитет. Мужчина утверждает, что на дороге было скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU