С поезда «Санкт-Петербург – Волгоград» под Липецком сняли экзотическую змею

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-27T15:22:23+03:00

Змею сняли с поезда в Ельце Фото: Елецкий ЛО МВД России на транспорте

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Необычного пассажира нашли 26 декабря в вагоне поезда «Санкт-Петербург – Волгоград» в Липецкой области. Проводник вагона №6 обнаружил разноцветную змею. Когда состав остановился на станции Елец, перепуганные сотрудники поезда передали безбилетницу транспортной полиции.

Как сообщили в пресс-службе Елецкий ЛО МВД России на транспорте, змея была розовая с круглыми пятнами, длиной 15 см. Пресмыкающегося осмотрел главный ветеринарный врач ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» Алексей Шишкин.

Змею сняли с поезда в ЕльцеФото: Елецкий ЛО МВД России на транспорте

Он успокоил окружающих, пояснив, что змея не ядовитая – это оказался молодой «Маисовый полос, альбинос», который не представляет никакой опасности. В России такие змеи не обитают, их выводят селективно, как декоративный вид.

Полиция обошла весь поезд, опросила пассажиров и сотрудников, но хозяина полоса так им не нашли. В итоге змею отдали в Липецкий зоопарк, где теперь ее смогут увидеть все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU