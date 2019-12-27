Сотрудники Роспотребнадзора в Липецке выходят на рейды по «снюсам»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-27T16:22:35+03:00

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В управлении Роспотребнадзора Липецкой области прошло совещание на тему некурительных никотиновых смесей (снюсов). Напомним, что о популярности опасных смесей у школьников говорят давно. В итоге в декабре Госдума решила запретить никотиновые смеси.

В совещании приняли участие сотрудники правоохранительных органов, здравоохранения и Роскомнадзора. Из представителей ведомств создали рабочие группы, которые теперь ходят по табачным лавкам и другим торговым точкам с проверками.

В ходе проверок нашли три магазина со «снюсами». Как сообщает Роспотребнадзор, без документов продавали жевательные смеси Corvus, ARQA, CKIF. Всю продукцию изъяли.

Кроме этого ведомство мониторит и блокирует сайты с такими же смесями. Уже нашли и заблокировали 4 ресурса. Проверки будут продолжаться.

Граждан просят сообщать о торговле никотиновыми смесями по телефонам «горячей линии»: 8(4742) 27-25-98; 30-88-37.

ИСТОЧНИК KP.RU