2019-12-27T17:00:33+03:00
Общество

Суд обязал "Металлург" вернуть деньги, потраченные на концерт Темниковой в Липецке

Футбольный клуб также выплатит штраф
Юлия КЛЮЕВА
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Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин поручил Контрольно-счетной палате региона провести проверку финансовой деятельности АНО "Футбольный клуб "Металлург". Причина тому - концерт Елены Темниковой, который прошел этим летом во время одного из матчей "Металлурга".

Общественники отправили обращение, что бюджетные средства, выделенные на организацию мероприятия, потратили необоснованно. Затраты на проведение шоу, в котором певица спела 5 песен, не сопоставимы с выручкой от продажи билета.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, на организацию концерта - его проведение и техническое обеспечение, потратили около 2 345 000 рублей. Эти деньги были выделены клубу в виде субсидии на обеспечение деятельности.

Футбольный клуб привлекли к административной ответственности по ст.15.14 КоАП РФ "Нецелевое использование бюджетных средств". В минувший четверг, 26 декабря, "Металлург" оштрафовали на 58,6 тыс. рублей. Соответствующее решение принял суд. Кроме того, руководство клуба обязано вернуть потраченные на концерт деньги в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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